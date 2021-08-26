بلدية دبي تناقش مع المقاولين والاستشاريين تحديات القطاع

المصدر: دبي - وام

نظمت بلدية دبي لقاءً موسعاً مع المقاولين والاستشاريين في دبي لمناقشة تحديات هذا القطاع المهم.

وتم خلال اللقاء الذي حضره المهندس داوود الهاجري مدير عام البلدية الاستماع إلى مقترحات المقاولين والاستشاريين لتسهيل الإجراءات والتطوير المنشود إضافة إلى طرح أبرز التحسينات المقترحة من قبل البلدية لتبسيط الخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريعها.

رؤية

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأمثل في ممارسة الأعمال عالمياً.

جهود

وحرصت بلدية دبي على تكثيف الجهود في تحديد المتطلبات والاشتراطات المرتبطة بما يقارب 150 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال وأكثر من 800 نشاط مرتبط بمجالات الدائرة واختصاصها لتطويرها وتحسينها ومنها اشتراطات الترخيص والمزاولة والمواصفات التخصصية المرتبطة بهذه الخدمات.

وتهدف بلدية دبي إلى إشراك فئات المتعاملين ضمن الجهود التحسينية والتطويرية من خلال تنظيم ملتقيات التواصل المباشر مع جميع فئات الأعمال ومنها كذلك تجار الأغذية والمواد الاستهلاكية بهدف التعرف على التحديات المرتبطة بالاشتراطات والمتطلبات ورصد فرص التطوير وإشراكهم في المبادرات التحسينية وتجربة المتعامل وتبسيط الإجراءات وتسهيل رحلتهم وتعزيز المناخ السهل للأعمال في دبي بالإشراك الفعلي والتفاعلي للمتعاملين ودراسة إمكانية رسم المسار من قبل المتعاملين أنفسهم.

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