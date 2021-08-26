استعراض آلية اختيار الطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، معالي عبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اللذين اطلعا على سير عمل لجنة اختيار الطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة الـ33 لمرشحي الضباط من العنصر الرجالي، ودورة مرشحي الضباط للدورة الخامسة من العنصر النسائي.

واستمع معالي البسطي، والفلاسي إلى شرح مُفصل حول آلية اختيار الطلبة المرشحين ومعايير الاختبارات التي يخضع لها المتقدم والتي تم تحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني المبني على أسس مدروسة تُسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

في الختام الزيارة، أثنى معالي عبد الله البسطي وعبد الله الفلاسي، على نظام لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة المرشحين ونظام التعيين والاختيار.

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