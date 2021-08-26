إنجاز 90 % من تحديث البنية التحتية لـ«خطم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أجرى علي عبيد الظاهري، رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، صباح أمس، جولة تفقدية لمنفذ خطم ملاحة الحدودي، وكان في استقباله محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، وعدد من مديري الوحدات العاملة.

واطلع الظاهري، على نسب الإنجاز المحققة في مشروع تطوير البنية التحتية والأنظمة الأمنية، والتي وصلت إلى 90% حتى الآن، وتعرف على الاستعدادات القائمة لاستقبال القادمين والمغادرين عبر المنفذ الحدودي، وأشاد بجهود الجهات العاملة في المنفذ.

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