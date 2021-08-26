هزاع بن زايد: بالعلم تبنى الأوطان وتصان الإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن كل عام دراسي جديد هو خطوة تقرب أبناءنا الطلبة من المستقبل، وتضعهم على طريق التميز والنجاح.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أنه بالعلم تبنى الأوطان وتصان الإنجازات وتتواصل مسيرة التنمية. حيث دون سموه بهذه المناسبة: مع عودة الطلبة إلى المدارس، نتمنى لهم عاماً دراسياً مفعماً بالإيجابية ومليئاً بالعلم والمعرفة والتواصل البناء، بدعم من الطواقم التعليمية والأهل، فكل عام دراسي جديد هو خطوة تقربهم من المستقبل وتضعهم على طريق التميز والنجاح، وبالعلم تبنى الأوطان وتصان الإنجازات وتتواصل مسيرة التنمية.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن عودة التعليم الحضوري في كل المدارس الحكومية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق أعلى المعايير، بما يراعي سلامة الطلبة والعاملين.

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