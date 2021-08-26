جواهر القاسمي: نادي سيدات الشارقة ملاذ آمن لاحتواء مواهبهن واهتماماتهن

المصدر: الشارقة - وام

أعربت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة نادي سيدات الشارقة، عن اعتزازها بالتوسع والتطور المستمر الذي تشهده مسيرة نادي سيدات الشارقة.

وقالت سموها: لنادي سيدات الشارقة مكانة مميزة في مساعي حكومة الشارقة، لتقديم الخدمات النوعية والمتميزة لشرائح المجتمع كافة، وبدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث استمر النادي ملاذاً آمناً لسيدات المجتمع، لاحتواء مواهبهن واهتماماتهن، وحاضنة ترعى وتصقل مهارات أطفالهن.

وأضافت أنه منذ بدأت تترامى أطراف النادي في فروعٍ مختلفةٍ في أنحاء الإمارة، استمرت الخدمات بجودتها المعهودة، وتطورها الاستثنائي، وازدادت ثقة المجتمع بالمكان الذي يلبي جميع متطلبات السيدات والفتيات وأطفالهن بكل خصوصية، حتى أصبح النادي نموذجاً للمرافق النسائية، يحتذى به في تقديم الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية والإبداعية.

وجاء تصريح قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، تزامناً مع إنجاز نادي سيدات الشارقة فرع خورفكان، أعماله التطويرية، ليصبح على أتم الاستعداد لاستقبال عضواته والزائرات بحلته الجديدة والمتطورة، والتي تأتي ضمن خططه التطويرية التي تمضي بها المدينة.

ويعد فرع خورفكان من أقدم فروع النادي، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1996، وسعياً لاستدامة مرافقه، ورفع كفاءة وجاهزية مبانيه، تم تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير الشاملة، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، ليحافظ الفرع على مستويات الكفاءة العالية التي طالما تميّز بها في خدماته ومبادراته وإنجازاته، منذ الإنشاء.

وشهدت عملية الصيانة والتطوير بالفرع، استحداث إضافات جديدة، أبرزها ممشى خارجي للسيدات، وآخر للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تغيير إطلالات الفرع، وإضفاء رؤية بصرية خلابة، تمنح تجربة نوعية مميزة لمرتادي النادي.

وأكدت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة وفروعه، أن كافة فروع النادي المتفرقة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، تخضع باستمرار لأعمال التطوير والتحديث والصيانة، مواكَبةً للمسيرة التطويرية الدائمة لإمارة الشارقة، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة نادي سيدات الشارقة، بتقديم أعلى معايير التميز والرقي في خدمات النادي، بما يعكس الوجه الحضاري للإمارة، ويوفر بيئة ملهمة وآمنة للسيدات.

وأوضحت السركال، أن المباني العمرانية والمرافق التابعة للنادي، تتميز بطابعها المعاصر الحديث، الذي يلبي احتياجات المرأة، بما يدعم رسالة النادي في تجسيد وجهة متميزة ومتفردة، تجمع السيدات في أجواء من الخصوصية والأمان والرفاهية، وتضع النادي في مقدم رواد الخدمات المتكاملة للمرأة في الإمارات.

جهود

قالت آمنة الشناصي مدير إدارة شؤون فروع نادي سيدات الشارقة: إن فروع النادي توظف كافة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والمحافظة على مكانته كوجهة رائدة للسيدات في المناطق الشرقية والوسطى بإمارة الشارقة، مؤكدة أن النتائج المميزة التي تحصدها الفروع، تضاف إلى رصيد نجاحات نادي سيدات الشارقة، في دعم وتطوير حياة المرأة.

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