1583 حالة شفاء من «كورونا» و983 إصابة جديدة

المصدر: ‌‎أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 334838 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 983 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 712411 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2028 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1583 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 695,843 حالة.

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 66210 جرعات من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 17859066 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 180.57 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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