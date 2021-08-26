«طاقة أبوظبي» جهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة في الإمارة

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، والمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard» اتفاقية تمنح بموجبها دائرة الطاقة دور جهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة في الإمارة.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية بين دائرة الطاقة والمنظمة الدولية لمعايير شهادات الطاقة المتجددة في توقيت مناسب، خصوصاً مع تزايد الإدراك لتأثيرات تغير المناخ من جهة، والطلب المتزايد من الشركات والأفراد في أبوظبي على المنتجات المستدامة من جهة أخرى. وتُمَكن الاتفاقية الدائرة من إنشاء نظام اعتماد للطاقة النظيفة في الإمارة، إلى جانب دعم تطوير سوق الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في أبوظبي يكون مدفوعاً بسلوك المستهلكين».

وتعد المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard» منظمة «غير ربحية» تضع معايير عالية الجودة لنظام تتبع سمات الطاقة المتجددة وشرائها، مثل مصدر توليد الكهرباء، والمؤشرات البيئية ذات الصلة.

من جهته، أوضح جاريد براسلاوسكي، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة أن دائرة الطاقة في أبوظبي بصفتها جهة الإصدار المعتمدة للإمارة، فإنها تمتثل تماماً لمتطلبات المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة والمعيار الدولي الموحد لنظام تتبع خصائص الطاقة، وجدول المواصفات القياسية الكهربائية.

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