3200 جواز سفر تم تجديدها في مركز سعادة المتعاملين بمطار دبي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

يشهد مركز سعادة المتعاملين 7/24، الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 صالة «القادمون»، والتابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إقبالاً متزايداً من الجمهور خلال الفترة الحالية، مع بدء موسم السفر، وإعلان كثير من الدول عن استقبال السياح القادمين من الدولة، وبلغ عدد جوازات السفر التي تم تجديدها خلال شهر يوليو الفائت، قرابة 1296 جواز سفر، بنسبة زيادة تخطت 100 % مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه، حيث بلغ عدد جوازات السفر التي تم تجديدها من خلاله، قرابة 562 جوازاً، فيما بلغ عدد الجوزات التي تم تجديدها في المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 3200 جواز سفر.

5 خدمات

وقال المقدم جاسم أهلي نائب مساعد المدير العام لمراكز سعادة المتعاملين بإقامة دبي: إن المركز الذي تم افتتاحه في عام 2014، يقدم كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، التي تتضمن 5 خدمات رئيسة، وهي خدمات الجنسية والإقامة، التي تعنى بتجديد جوازات سفر المواطنين، وخدمات أذونات الدخول، التي تتضمن العمل والإقامة وأذونات الدخول بأنواعها، إضافة إلى إلغاء وتجديد وتثبيت الإقامة، كما يقدم خدمات الإقامة بأنواعها، وخدمات الضبط والتحقيق.

وأوضح أن المركز يعتبر حلاً سريعاً للكثير من المسافرين المواطنين، الذين يتفاجؤون أحياناً بأن مدة صلاحية جواز السفر لهم أو لأحد مرافقيهم من الأبناء، قد قاربت على الانتهاء، ما قد يشكل له خسارة مادية كبيرة، نظراً لالتزامه بأعمال وحجوزات معينة، وعليه، قد يضطر إلى إلغاء السفر، ولكن مع افتتاح المركز، الذي يعمل طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة، فقد أصبح الأمر أكثر سهولة، خاصة أن تجديد جوازات سفر المواطنين لا يستغرق سوى 10 دقائق فقط، وبعدها يمكن للشخص استكمال رحلته بسلام.

تطبيقات ذكية

ولفت إلى أن المركز يقوم بتجديد جوازات سفر المواطنين من مختلف إمارات الدولة، حيث يستقبل المتعاملين طيلة أيام الأسبوع، كما يقدم المركز خدمة طلب تجديد جواز السفر، عبر التطبيقات الذكية لإقامة دبي، حيث يقوم الموظفون بإنجاز الطلب وتوصيله للمكان الذي يحدده المتعامل، سواء المنزل أو مقر العمل، أو أي مكان آخر موجود فيه خلال وقت التوصيل.

وأشار أهلي إلى أن تدشين مركز خدمة سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 صالة القادمون، الذي جاء بتوجيهات من الفريق محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، والذي يعد نقطة مهمة، تصب في مصلحة المتعاملين، خصوصاً أنه يعمل على مدار الساعة، ويوفر الوقت والجهد على المسافرين، بتخليص إجراءات سفرهم بسرعة كبيرة، كما أنه يسهل مهمة شركات الطيران، ويعمل على التخفيف عن المسافرين، خاصة أن الغالبية العظمى منهم، يصيبهم حالة هلع عند اكتشاف أي مشكلة، ولو صغيرة، ما يجعلهم في مزاج سيئ، إلا أن الوضع يتغير كلياً عند إنجاز معاملاتهم، مؤكداً أن جميع الموظفين، تم تدريبيهم على إنجاز كافة المعاملات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لجميع الفئات، كما أنهم يعملون على إرشاد أصحاب الاستفسارات إلى الجهات ذات الاختصاص، للحصول على إجابة وافية عن الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها.

خدمات

وأكد أن المركز يستقبل يومياً قرابة 400 متعامل من مختلف الجنسيات، الذين يقدمون على طلب الخدمات التي يقدمها المركز، كإلغاء الإقامة وتجديدها، أو أي خدمة أخرى تقدمها «إقامة دبي»، مشيراً إلى أن المركز خصص منصات خاصة لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، كما حرص المركز منذ بدء جائحة «كورونا»، على إعادة تأهيل المركز، ليتناسب مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة، والتي تضمن سلامة الموظفين والمتعاملين، من حيث تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وتوفير الكمامات والمعقمات، وتعقيم المركز بصورة متكررة يومياً، بعد انتهاء كل وردية من عملها، إلى جانب نشر الملصقات على مقاعد الانتظار والأرضية، التي ترشد المتعاملين على ترك مسافة آمنة، كما قام المركز بزيادة عدد الموظفين، لإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وتقليص زمن الانتظار لأقل وقت ممكن، حيث لا يسمح المركز بدخول أكثر عن 10 متعاملين في وقت واحد.

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