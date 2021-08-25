محمد بن زايد يستقبل أخاه محمد بن راشد ويستعرضان الدورة الجديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي .. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ناقش سموهما خلال اللقاء .. أهم التوجهات الحكومية الجديدة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الأفكار والمشاريع القادمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

و أكد سموهما أن الدورة الجديدة من المشاريع الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض دولة الإمارات وصولا إلى أفضل المراتب عالميا.

وشدد سموهما خلال اللقاء على أن دولة الإمارات تتطلع بفخر و تفاؤل نحو المستقبل و أن النموذج الذي تتبناه الدولة و الذي يضع الإنسان محورا لجميع الخطط التنموية الاقتصادية سيبقى مستمرا و راسخا خلال العقود المقبلة.. مشيرين إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على إبقاء جميع العوامل اللازمة لاستمرار حالة التميز والتفرد التي باتت سمة للتجربة الإماراتية النموذجية.

وقال سموهما إن منظومة العمل الحكومي لابد أن تبقى الأسرع و الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل عبر تطوير مشاريع وسياسات تنموية استثنائية تحقق قفزات للاقتصاد الوطني والذي سيبقى الأولوية الوطنية القصوى في مسيرة الدولة والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي.

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