«البيان» تنفرد بلقاء منقذي قطة فريج المرر في موقع الحدث

المصدر: دبي- شيرين فاروق

انفردت «البيان» بلقاء منقذي قطة فريج المرر، التي تم إنقاذها، صباح أمس، في لفتة إنسانية، أسهمت في انتشار فيديو الإنقاذ، والذي نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في «تويتر» مدوناً عليه: «الراحمون يرحمهم الرحمن، فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة، من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم»، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

وأفاد المنقذ الأول أشرف بلينزة من المغرب- ويعمل حارس بناية- أنه فوجئ بالقطة على شرفة شقة في الطابق الثالث لإحدى البنايات في منطقة فريج المرر، تحاول النزول نظراً لأن الشقة غير مأهولة بالسكان، وتم جلب غطاء بلاستيكي كان بالقرب من المكان لإنقاذ القطة التي تبين أنها حامل، وبالفعل تم ذلك، وتم الاطمئنان عليها، وتقديم الأكل لها، منوهاً إلى أن بلدية دبي حضرت في اليوم التالي للواقعة، وأخذتها للاعتناء بها.

وأشار أشرف إلى أنه يقيم في دبي منذ سنوات، وأنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بمثل هذا الأمر، حيث تنتشر القطط في المنطقة، وتلقى رعاية من كل السكان، مقدماً الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامه ونشره الفيديو.

ولفت المنقذ الثاني نصير اراكال محمد من الهند، ويعمل سائقاً، ويقيم في الإمارات منذ سنوات أنه كان بالقرب من المكان، وأمسك جزءاً من الغطاء البلاستيكي مع شخص آخر لإنقاذ القطة، التي كانت تحاول النزول من دون جدوى.

وأشار نصير إلى أن الإمارات دولة الرحمة وأنه تعلم الكثير من خصال التسامح في هذه الأرض الطيبة، وأنه لم يكن يتوقع أن يتسبب هذا الأمر في استحسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إضافة إلى سرعة انتشار الفيديو.

وأضاف المنقذ الثالث عاطف محمود نواز خان من باكستان، ويعمل مندوب مبيعات أنه حاول المساعدة بحمل صندوق صغير، لمحاولة التقاط القطة، إلا أنها قفزت فوق الغطاء البلاستيكي، منوهاً بأنه تم الاطمئنان على القطة التي اتضح أنها حامل، لافتاً إلى أنه أصيب بالدهشة الشديدة عندما انتشر الفيديو، ولاقى استحسان الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصور الفيديو عبد الراشد كوتوت من الهند، ويعمل بائعاً في بقالة مواجهة للبناية، التي قفزت منها القطة أن هذه القطة موجودة منذ فترة طويلة في المنطقة، وأنه كان يقوم برعايتها، حيث قام بتصوير الفيديو، ونشره على صفحته عبر إنستغرام، إلا أنه فوجئ بتداولها في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كانت المفاجأة السارة بنشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقطع الفيديو على صفحته، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثلج صدورنا.

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