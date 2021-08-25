مستشفى توام يعالج سبعينياً من تضخم البروستاتا الحميد

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات، في علاج رجل يبلغ من العمر 75 عاماً من تضخم البروستاتا الحميد، الذي تسبب له في إعاقة مرور البول، وحد من قدرته على القيام بأنشطته اليومية.

ولدى مراجعة المريض مستشفى توام، وضعت له خطة علاج غير جراحية، وذلك بعد التشاور بين مختلف الأقسام الطبية ذات العلاقة من جراحة ومسالك بولية وأشعة تداخلية، في إطار اتباع نهج المرافق متعدد التخصصات التي تتبعه منشآت شركة «صحة» في علاجها لمرضاها.

وقرر الفريق الطبي المعالج استخدام طريقة إصمام شريان البروستاتا غير الغازية لعلاج المريض، والتي تتضمن منع إمداد الدم للمساعدة في تقليل حجم البروستاتا وبالتالي تبسيط مرور البول، حيث تم إجراء العملية بنجاح في جناح الأشعة التداخلية بمستشفى توام، وأصبح بإمكان المريض الآن التبول بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى قسطرة بولية.

وقال الدكتور موفق سلمان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى توام: إن الفريق الطبي المؤهل تأهيلاً عالياً في قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى توام اتبع نهجاً متعدد التخصصات لضمان حصول المريض على طريقة علاج بديلة تتناسب مع حالته من حيث العمر، والتاريخ الطبي، وتم إجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص، وفي ضوء ذلك تم تطوير خطة العلاج في يوم واحد.

وأضاف إن مستشفى توام، يقدم العديد من خطط العلاج، التي تتبنى نهجاً متعدد التخصصات، وتركز على المريض، للمساعدة في تخفيف مشكلات التبول لدى المرضى الذين يعانون من حالات تؤثر على البروستاتا مثل: جراحة البروستاتا بالليزر، وجراحة البروستاتا عبر الإحليل، وجهاز يورولفت (UroLift)، مع خطط مستقبلية لإدخال علاج بخار البروستاتا، وهو علاج جديد طفيف التوغل يستخدم البخار لتقليل حجم البروستاتا وتخفيف الأعراض، بالإضافة للعلاج من خلال إصمام الشريان البروستاتي، وهي طريقة علاج غير جراحية لتقليل حجم البروستاتا.

ويقدم قسم المسالك البولية في مستشفى توام خدمات شاملة في علاج أمراض المسالك البولية والبروستاتا.

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