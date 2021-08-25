"طرق دبي" تُطلق منصّة رقمية لخدمة المستثمرين وروّاد الأعمال

المصدر: البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً واجهة رقمية استثمارية ذكية خاصة بالهيئة تحت مسمى (RTA Invest)، وهي منصة إلكترونية مُخَصَّصَة ومُتَخَصِّصة لخدمة المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين في الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع الهيئة وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متطوِّرة للجمهور الراغبين في الاستثمار مع الهيئة.

وتفصيلاً، قال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "تمثّل المنصة قناة مؤتمتة خُصِّصَت لخدمة مجتمع الأعمال والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتعمل كأداة للتعاون بين الهيئة والمستثمرين المحليين والعالميين. كما تقدم المنصة الفرصة للاطلاع ومعرفة التفاصيل عن فرص المشاريع التجارية والاستثمارية المتاحة، ومناقشتها مع المعنيين في الهيئة، حيث تتيح للمستثمرين قاعدة تفاعلية للبحث عن المشاريع، وتمكّنهم من التقديم على المشاركة في المزايدات والمناقصات في الهيئة، وستتيح المنصة كذلك للمستثمرين تقديم مقترحات وأفكار أخرى للهيئة.

وأضاف الحداد: "تضم المنصّة فرصاً استثماريةً متنوّعةً منها: فرص في مجال الإعلانات في محطات المترو ومحطات الحافلات وإعلانات الطرق والجسور والإعلانات على الحافلات، وحقوق تسمية محطات المترو والحافلات. بالإضافة الى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص مثل المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع المتعلّقة بقطاع التنقّل، وتشمل أيضاً تأجير محلات التجزئة في محطات المترو ومحطات الحافلات وأكشاك ومنافذ البيع المتواجدة في المحطات ".

وتابع بالقول: "لقد أطلقنا منصّة الاستثمار الرقمية بموعدها المحدّد حيث ستوفر هذه الواجهة تجربة مستثمر متميزة لمجموعة من الخدمات المتكاملة للمستثمرين حول مختلف مشاريع الهيئة والشراكة مع القطاع الخاص. كما تمثل المنصة واجهة لعرض الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة واستقطاب المستثمرين من خلال فتح منافذ تفاعلية معهم للتواصل لسهولة تبادل الأفكار والمقترحات والحلول الممكنة وفق نماذج عمل مبتكرة".

وقال الحداد أيضا: "تطمح الهيئة، من خلال إطلاق هذه المنصة، إلى مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة والاستمرار في رفع تنافسية المشاريع وترويج الفرص بشكل احترافي لزيادة الإقبال على مشاريع البنية التحتية والمبادرات وجذب الشركات المحلية والعالمية وخاصة تلك التي تعمل في أنظمة النقل المتكامل Ecosystem من خلال توظيف أحدث نماذج التمويل والتكنولوجيا وتكاملها مع وسائل النقل ما يتيح خيارات جديدة للمستخدمين والركاب ويجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل.

ومن منطلق تنويع الفرص الاستثمارية الجديدة والمبتكرة. أوضح الحداد أن المنصة تقدم فرصاً عادلة وشفافة لجميع المستثمرين من حول العالم، للاطلاع والحصول على معلومات فورية عن المشاريع والفرص، وبالتالي جذب المزيد من رأس المال الأجنبي الذي يحقق النمو ويعزز مكانة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار العالمي تواكب تطلعات المستثمرين والمبتكرين."

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