رأس الخيمة تحدث الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19

المصدر: البيان

أعلنت حكومة رأس الخيمة، اليوم الأربعاء، عن تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفید-19 في الإمارة.

وتضمن التحديث التالي:

- رفع الطاقة الاستيعابية للمرافق الفندقية للحد الاقصى مع تطبيق التباعد الجسدي وضرورة ارتداء الكمامة.

- زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 60% للفعاليات مع تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

- تحدد الطاقة الاستيعابية بنسبة 60% لقاعات الأفراح وبما لا يتعدى 300 شخص في القاعة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي.

- تحديد مسافة التباعد الاجتماعي بـ 2 متر في دور العبادة مع التقيدبارتداء القمامة طوال الوقت.

- رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% للأماكن الترفيهية والمعارض والمتاحف والسينما مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

- رفع الطاقة الاستيعابية إلى 75% لوسائل النقل المختلفة مع المحافظة على مسافة التباعد الجسدي الأمنة التي تحددها السلطات المحلية المختصة، مع التقيد بارتداء الكمامة طوال مدة استخدام وسائل النقل.

- اقتصار حضور كافة الفعاليات والمعارض والانشطة والمناسبات الثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على جرعتي لقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات على أن لا يكون قد مر أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية و3 أشهر على الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال مدة 48 ساعة قبل المناسبة وأن يكون حرف الـ E أو النجمة ظاهرا في تطبيق الحصن.

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