«إيرو تايم هب»: الإمارات حققت إنجازات متميزة في علوم الفضاء

المصدر: إعداد: نهى حوا

أفاد مقال نشر حديثاً في موقع «إيرو تايم هب» المتخصص في مجال الطيران، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت العديد من الإنجازات المتميزة في قطاع الفضاء، وذلك منذ إنشاء وكالة الإمارات للفضاء في عام 2014، حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة خططاً طموحة لتكون لاعباً مهماً في مجال علوم الفضاء، بحسب ما اورده الموقع العالمي.

بدايات مبهرة

وعدد المقال جملة الإنجازات التي حققتها الإمارات بدءاً من إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» في أكتوبر 2018، انتهاءً بمهمة الإمارات القمرية للهبوط على سطح القمر والمزمع لها أن تكون نهاية عام 2022، والتي إن نجحت ستشكل لحظة تاريخية أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب المقال، وتجعلها مع اليابان، هيئة الفضاء الرابعة التي تصل إلى سطح القمر بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي سابقاً.

ومن بين إنجازات الإمارات التي عرج عليها المقال، إطلاق «خليفة سات» كأول مركبة فضائية تم تصميمها وصنعها بالكامل في الإمارات لتوفير صورة عالية الدقة للأرض، وانطلاق رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019، وإطلاق «مسبار الأمل» من تانيغاشيما في يوليو 2020 بهدف أكثر طموحاً يتمثل بدراسة التغيرات المناخية على كوكب المريخ، وشكل وصول المسبار في الذكرى الـ 50 لاتحاد الإمارات، لحظة رمزية، وفقاً للمقال، تزامنت مع انضمام الإمارات للنادي الحصري للدول التي لديها مهمات في المريخ حتى الآن، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والهند ووكالة الفضاء الأوروبية.

وفي السياق أيضاً، تناول المقال برنامج مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ الأوسع نطاقاً في بناء مستعمرة على الكوكب الأحمر خلال الـ 100 عام المقبلة، مشيراً إلى إنشاء مدينة علمية في الصحراء المحيطة بدبي من نسج الخيال العلمي لتطوير التقنيات اللازمة لاستعمار الكوكب.

ماذا بعد المريخ؟

وماذا بعد المريخ، تناول المقال مهمة الإمارات القمرية للهبوط على سطح القمر بنهاية عام 2022، حيث سيجري نقل المستكشف «راشد» وإطلاقه من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لاستكشاف مناطق على القمر لم يتم الوصول إليها من قبل، في وقت ستجري سلسلة من التجارب على الغبار القمري، واختبار التقنيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة في ظروف سطح القمر، وتطرق المقال لاكتمال النموذج الأولي للمستكشف، مع توقعات بانطلاقه بداية أغسطس 2022، ووصوله بعد 3 أشهر في نوفمبر 2022.

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