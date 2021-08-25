إطلاق أول وقف مبتكر لإعادة التدوير لدعم العمل الإنساني

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عن إطلاق أول وقف مبتكر لإعادة التدوير بموجب اتفاقية تعاون مع مؤسسة ساهم الوطنية، يخصص ريعه لدعم العمل الإنساني، وتقوم فكرة وقف ساهم المبتكر على إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى منتجات جديدة تخدم المجتمع، ويتم التبرع بالمواد من خلال تطبيق ذكي، حيث يقدم التطبيق فرصة لرواد الأعمال والمؤسسات الخيرية والإنسانية وأيضاً الأفراد للمشاركة في هذا النشاط الخيري.

وقع اتفاقية الإطلاق علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، ومحمد عوض المهيري، بصفته رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة ساهم الوطنية، في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي.

وبموجب الاتفاقية سيتم تخصيص نسبة من أرباح مؤسسة ساهم الوطنية للمساهمة في إنشاء وقف إعادة تدوير مبتكر، يعود ريعه إلى دعم المصارف الوقفية الخاصة بالمركز التي تسهم في تلبية المتطلبات المجتمعية المختلفة في شتى مجالات الحياة كالتعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث الطبية وتمكين أصحاب الهمم وغيرها أعمال البر.

وقال المطوع: من المهم دعم الأوقاف المبتكرة التي تسهم في تحقيق الاستدامة في المجتمع، ويقدم وقف إعادة التدوير المبتكر فرصة لمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد في عمل خيري يحقق التكافل الاجتماعي.

هدف

من جانبه، قال المهيري رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة ساهم الوطنية: تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك لإبراز أهمية الوقف ودوره في خدمة المجتمعات.

وقالت زينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: يعتبر وقف إعادة التدوير من الأوقاف المبتكرة المتميزة كونه سيسهم في تنويع الأصول الوقفية، ومن خلاله سيتم دعم مختلف المصارف الوقفية المبتكرة بما فيها مصرف العلوم الذي يدعم التعليم بكل مجالاته.

تقدير

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، لمؤسسة ساهم الوطنية «علامة دبي للوقف» تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص وتثميناً لدورها في إطلاق وقف إعادة التدوير المبتكر وابتكار حاويات مخصصة لوقف إعادة التدوير. ويحصل المتبرعون من الأفراد على نقاط مكافآت وشهادة شكر لقاء كل عملية تبرع، تصلهم بشكل تلقائي من خلال التطبيق فور وصول المواد للجهة المستفيدة، ويمكن للأفراد التبرع بتلك النقاط أو استبدالها بعمليات الشراء من داخل التطبيق عبر الشركات والمحلات المشاركة.

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