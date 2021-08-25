«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري السويد ولكسمبورغ

المصدر: (أبوظبي - وام)

تسلّمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة.

كما تسلّمت المحرزي نسخة من أوراق اعتماد روبرت ميشيل لاور سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى لدى الدولة.

وتمنّت المحرزي للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادهما.

من جانبهما، أعرب السفيران عن سعادتها بتمثيل بلادهما لدى الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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