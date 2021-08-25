«اجتماعية الشارقة» تبت في 2124 طلب مساعدة خلال 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أنها بتت في 2124 طلب مساعدة اجتماعية خلال هذا العام 2021، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد والفئات التي تعنى بشؤونهم، وذلك بهدف توفير أفضل وأجود الخدمات، وصولاً إلى تحقيق بيئة اجتماعية جاذبة ومتعافية، داعية الأفراد الذين تشملهم الشروط بتقديم طلباتهم عبر منافذها وفروعها على مستوى مدن إمارة الشارقة.

وصرحت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، أن هذا القرار ليس بجديد على الدائرة التي لا تألو جهداً بالعمل على خدمة المتعاملين والمستفيدين من خدماتها، بل تجويد وتطوير العديد من الخدمات كي ترقى بأفراد المجتمع، بالإضافة إلى توجيهات القيادة الرشيدة بحكومة الشارقة، بالعمل على استدامة هذه الخدمات وتطويرها لتحقيق مجتمع يتمتع بالرفاهية لمواطنيه، وهذا الأمر يقع ضمن استراتيجية دولة الإمارات. وأردفت: لم يتوقف عمل الدائرة خلال الجائحة، بل أوجدنا قنوات لخدمة المستفيدين بلغ عددهم 9377 من مختلف الفئات المستحقة للمساعدة.

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