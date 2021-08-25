أول ضابط من العنصر النسائي في دورية أمنية لشرطة الخيالة بدبي

المصدر: دبي - البيان

تُعد النقيب حليمة السعدي أول ضابط من العنصر النسائي تعمل في الدوريات الأمنية لشرطة الخيالة بالإضافة إلى عملها الإداري في مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، وتنفذ مع فرق الخيالة مهام التغطية الأمنية في مختلف مناطق الإمارة لضبط المركبات المطلوبة والمطلوبين والمخالفين.

وتنفذ النقيب حليمة السعدي، جولات أمنية تفقدية مع زملائها من شرطة الخيالة في المناطق التي يصعب على دوريات الشرطة دخولها لضيق مساحتها، مثل الأسواق القديمة وغيرها، كما تشارك مراكز الشرطة في التغطية الأمنية لمناطق اختصاصها والمناطق السياحية لضبط المطلوبين والمخالفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جدارة

وفي هذا الشأن، قال اللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن المرأة في شرطة دبي أثبتت جدارتها بشكل كبير في مختلف التخصصات، ما يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالعنصر النسائي وتمكينه وإتاحة المجال له لاقتحام مختلف المجالات الأمنية والشرطية والمرورية والجنائية وغيرها، من خلال مختلف الأنشطة والمبادرات والبرامج التدريبية، وضمن خطة تأهيل تحتل أولوية في منظومة العمل الشرطي، مضيفاً أن النقيب حليمة السعدي أحد النماذج المثابرة والمجتهدة والتي نفخر بعملها الميداني والإداري.

من جانبها، قالت النقيب حليمة السعدي: إنها تفخر بعملها في شرطة الخيالة، وإن حبها لركوب الخيل أحد أسباب استمرارها في هذه المهمة، مؤكدة أن قيادات شرطة دبي في مختلف الإدارات العامة، يمثلون داعماً رئيسياً للعنصر النسائي ومحفزاً له، وإنها سعيدة بعملها مع فريق عمل متميز وذي كفاءة وحرفية عالية، وهو ما أسهم في صقل مهاراتها في مختلف الجوانب الإدارية والأمنية.

يذكر أن النقيب حليمة السعدي، أكملت 23 عاماً في شرطة دبي، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من أكاديمية شرطة دبي، ودبلوم في البحث والتحري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، والتحقت في العديد من دورات الفروسية، وشاركت في مختلف الأنشطة الوطنية والمناسبات الرسمية والمؤتمرات والمحافل التي نفذتها شرطة دبي، كما أنها عملت في الإدارة العامة لأمن المطارات، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

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