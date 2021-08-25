تراجع ملحوظ في إصابات «كورونا» لتصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت إصابات كورونا الجديدة في الدولة تراجعاً ملحوظاً مسجلة أقل انخفاض منذ 27 ديسمبر الماضي، حيث سجلت الدولة 990 حالة إصابة جديدة. وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 325118 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، حيث ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 711428 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2026 حالة.

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 63890 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 17,792,856 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 179.90 جرعة لكل 100 شخص.ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

1675 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1675 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 694260 حالة.

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