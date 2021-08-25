سعاد المهيري لـ«البيان»: خدمة الناس رسالة ومسؤولية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أكدت سعاد المهيري الموظفة بقسم العلاقات العامة في مستشفى دبي أن خدمة الناس رسالة ومسؤولية، والجميع في هيئة الصحة بدبي يعملون على راحة المرضى وإسعاد الجميع.

وبينت المهيري أن خدمة الناس مسؤولية كبيرة، وخاصة إذا كان الأمر متعلقاً بصحة الإنسان وسلامته وحياته، لافتة إلى أن جميع العاملين في الهيئة بشكل عام وفي مستشفى دبي على وجه التحديد، يبذلون كل ما في وسعهم ولا يدخرون جهداً في خدمة المتعاملين والعمل على راحتهم. وقالت: هذا دور نفخر به، ونحن نجتهد لتقديم خدمات تفوق توقعات الجميع وتعزز ثقة المجتمع بمنشآت الهيئة الطبية.

بيئة محفزة

وذكرت أن بيئة العمل في هيئة الصحة بدبي مشجعة ومحفزة على الإبداع والابتكار، وهذا ما يدعم العاملين في الهيئة والمنتسبين لها، ويمكنهم من خدمة أفراد المجتمع على الوجه المرجو، وخاصة مع توافر أفضل النظم والتقنيات، وقبل ذلك روح الفريق الواحد التي يتسم بها الجميع. وقدمت سعاد المهيري خالص الشكر والتقدير لمعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على نشره عبر حسابه على «تويتر» عبارات ثناء لها على دورها في خدمة المرضى، مؤكدة أنها تؤدي رسالة إنسانية نبيلة، ولن تتوانى عن تقديم العون والمساعدة لكل من يقصدها بهدف التخفيف من معاناة المرضى وآلامهم.

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