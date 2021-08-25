تحت رعاية الشيخة هند «نسائية دبي» تطلق ميثاق الشرف في «اليوبيل الذهبي»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كشفت جمعية النهضة النسائية عزمها إطلاق ميثاق الشرف النسائي خلال احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي في الثاني من ديسمبر 2021.

جاء الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في فرعها بالخوانيج أمس، بمناسبة احتفال الجمعية بيوم المرأة الإماراتية.

لمسة

وأكدت فاطمة العبدالله، مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج، أن ميثاق الشرف النسائي يأتي كلمسة وفاء للوطن الغالي وللقيادة الرشيدة ولـ«أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما قدموه من دعم غير محدود للمرأة الإماراتية، ما ساهم في تعزيز دروها باعتبارها الشريك الاستراتيجي للرجل في منظومة التنمية المستدامة.

وأوضحت العبدالله أن احتفالات الجمعية بيوم المرأة الإماراتية سيتمثل بإطلاق ميثاق الشرف النسائي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ولاءً ووفاءً وحباً للقيادة الرشيدة، وهو لا يستهدف النساء الإماراتيات فحسب، بل أيضاً المقيمات والرجال على حد سواء في القطاعات كافة، الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة، وسيتم إهداؤه لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، كما سيتم استعراض فيلم وثائقي بعنوان (المرأة الإماراتية صانعة الأجيال).

رسالة

وقالت العبدالله لـ«البيان»، إن الميثاق يعد رسالة موجهة للعالم بأن دعم القيادة لـ«الإماراتية»، مكنها من تحقيق نجاحات نوعية في القطاعات كافة، وهو ما يعد مصدر فخر واعتزاز، وحافزاً على مواصلة العمل لتوسيع دائرة مشاركة المرأة على خلفية ما أثبتته من جدارة وكفاءة نوعية في تحمل المسؤولية في مختلف القطاعات وعلى تنوع التخصصات.وأضافت أن الجمعية وضعت خطة تتضمن آلية لمخاطبة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية كافة لتوسيع مشاركة المرأة في هذا الميثاق، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع شرطة دبي والحصول على توقيع عدد كبير من المنتسبين للشرطة.

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