«دفاع مدني دبي» يدرب متطوعي «ساند»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

اختتمت إدارة الحماية المدنية قسم (التطوع) بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أخيراً، الدورة الأساسية للتدريب على آليات ومعدات الدفاع المدني للمتطوعين في البرنامج الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ (ساند)، وذلك من منطلق التعاون بين الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي والبرنامج الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ (ساند).

وتهدف الدورة إلى تعزيز الجهوزية للاستجابة في حالات الكوارث والأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة وتدريب المتطوعين على استخدام آليات ومعدات الدفاع المدني، لتقديم الدعم والإسناد لرجال الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، وفق أفضل الممارسات التطبيقية والعملية العالمية. واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية لـ(100) متطوع بواقع محاضرتين من كل أسبوع مدة شهر، وركزت على تزويد المتطوعين المعلومات الأساسية والإجراءات المتبعة في حالات الحوادث، والمهارات الوقائية الواجب على كل شخص تنفيذها.

وأكد الرائد حمدان حمد السويدي مدير إدارة الحماية المدنية، أن الدورة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الدفاع المدني، وساند، لتفعيل دور المتطوعين وتوظيف قدراتهم، ضمن مشروع «الاستجابة للحالات الطارئة»، بما يساهم في تعزيز مرونة المجتمع واستجابته للكوارث والأزمات وحالات الطوارئ.

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