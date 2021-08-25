«تطوير الذات وتحقيق النجاح» ورشة عمل بتنظيم من «الداخلية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة للعلاقات والمراسم، ورشة عمل عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد بعنوان (الأسرار لتطوير الذات ووصفة النجاح)، والتي استهدفت أبناء منتسبي الوزارة والمجتمع، وذلك بهدف تعزيز القدرات وتنمية المهارات التي من شأنها أن تساهم في تطوير الذات وتحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف المنشودة.

جاءت الورشة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وألقتها الطالبة شوق حسن الشرفاء مدرب دولي معتمد، حيث تناولت فيها مفهوم تطوير الذات وسر النجاح في الحياة العلمية والعملية، وقدمت شرحاً عن أهمية وأهداف تطوير الذات والأساليب التي تساعد في بناء الذات وتطويره من خلال اكتشاف المهارات الشخصية، وتحديد الطموحات المستقبلية، وتغذية العقل وتنميته بالمعرفة من خلال الاطلاع والقراءة المستمرة، فضلاً عن التواصل مع الآخرين ومرافقة الأشخاص الناجحين والأذكياء.

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