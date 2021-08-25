«الداخلية».. مؤشرات تنافسية في مجال الأتمتة والخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد تقرير التحول الرقمي في دولة الإمارات 2020، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية المركز التنافسي للدولة في مجال أتمتة الأنظمة الأمنية، وفي ما يتعلق بإنجازاتها في التحول الرقمي في مجال تطوير المشاريع والمبادرات الأمنية في وزارة الداخلية، سلط التقرير الضوء على «نظام التحديد الآني لموقع المبلغ في حالات الطوارئ» الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، أحد أبرز المشاريع والمبادرات التي سخرت الحلول الرقمية وأدواتها في مجال ترسيخ الأمان والاستقرار في المجتمع، ويقوم النظام بتحديد موقع طالب الاستغاثة إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وفي حال عدم توافر تغطية للإنترنت يمكن من خلال التطبيق التعامل مع المستغيث بتحديد موقعه وإرسال بياناته على غرفة العمليات في جميع إمارات الدولة، وتم في العام الماضي إجراء 18048 طلباً من خلال النظام والاستجابة في دقائق معدودة ضمن زمن الاستجابة.

مبادرات

وأشار التقرير إلى أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تعد إحدى أهم المبادرات الريادية التي أتاحتها وزارة الداخلية للمتعاملين في خطوة ريادية تعزز مسيرة التحول الرقمي للوزارة وأتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصة الوزارة للخدمات الذكية، ومتابعة لمسيرة إطلاق الخدمات الرقمية بشكل منهجي ومدروس والذي يشهد إقبالاً للاستفادة من سهولة ومرونة الخدمات الرقمية المقدمة عبر تطبيق الوزارة الذكي، إذ بلغت نسبة البلاغات الذكية المقدمة 15.3% من إجمالي البلاغات، في حين بلغت نسبة إجمالي البلاغات الذكية المحولة إلى الجهات القضائية 13.76% من إجمالي البلاغات المحولة، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين المستخدمين للخدمة 93.4%.

خدمة

وكانت وزارة الداخلية أطلقت خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية التي تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكن المتعاملين من الوصول لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن وجودهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

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