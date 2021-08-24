شباب في دبي ينقذون قطة ومحمد بن راشد يبحث عنهم ليشكرهم

المصدر: البيان

تفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع مقطع فيديو متداول لقيام مجموعة من الشباب بإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات بفريج المرر بديرة في دبي ودعا من يعرفهم بأن يدل سموه عليهم ليشكرهم.

وأكد سموه افتخاره وسعادته بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.

ومشيداً سموه بتصرف الشباب الثلاثة واللفتة الإنسانية الرائعة منهم قال سموه عبر تويتر: الراحمون يرحمهم الرحمن …فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة … من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم ..

#محمد_بن_راشد: الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم ..#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/duIXO7K5ED — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2021

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