«إقامة دبي» تطلق برنامجاً لتطوير مهارات 700 موظف خدمة في مراكز آمر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برنامجاً تدريبياً لموظفي مراكز آمر البالغ عددهم 700 موظف عبر منصتها الذكية «إثراء» للتعلم المستمر، بهدف رفع وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال خدمة المتعاملين لضمان استمرارية تقديم خدمات مميزة ذات كفاءة عالية تعزز من كفاءة العمل وتحقق السعادة للمتعاملين.

وقال العميد دكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني بإقامة دبي: إن الإدارة عكفت على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمالية التي تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة العنصر البشري وتوفير فرص النمو الوظيفي لهم من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة للارتقاء بأدائهم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتقديم خدمات بالصورة التي تليق بدولة الإمارات العربية المتحدة وترتقي بجودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.

أولويات

من جانبه، قال الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين إن سعادة الموظفين والمتعاملين تأتي في طليعة أولويات إقامة دبي من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية لموظفي الصف الأمامي، والتي ساهمت بشكل كبير في خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية وزيادة في الإنتاجية، وبالتالي تحقيق سعادة المتعاملين وتسهيل حياة أفراد المجتمع.

وأضاف الرائد بن علي إنه تم تنسيب 700 موظف خدمة في مراكز آمر تم تقسيمهم إلى 15 مجموعة، وسيتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي تهدف إلى رفع مهارات موظفي مراكز آمر في مجال خدمات إقامة دبي المتمثلة بإجراءات الدخول والإقامة، إلى جانب إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة حول كيفية التعامل مع المتعاملين، كما سيشمل البرنامج أيضاً بعض الأنشطة والمناقشات المفتوحة لحصر كل التحديات والأخطاء التي يقع فيها موظف الخدمة والعمل على إيجاد أفضل الحلول للتغلب عليها وذلك في سبيل تطوير إجراءات تقديم الخدمة.

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