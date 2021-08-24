الشيخة فاطمة بنت مبارك تنعي الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

المصدر: وام

نعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح شقيقة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربةً سموها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى آل الصباح الكرام في هذا المصاب الجلل.

وفيما يلي نص النعي : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنها فسيح جناته وينعم عليها بعفوه ورضوانه ويلهمكم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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