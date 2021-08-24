الطاير يبحث مع وفدٍ كوري تعزيز التعاون في مجالات مستقبل النقل وأنظمة التحكم

المصدر: البيان

استقبل معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين هيئة الطرق والمواصلات، سعادة أنج تشن تشو نائب رئيس لجنة البنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور سعادة هن سونج لي نائب رئيس لجنة البنية التحتية والنقل، وسعادة مون بيونج جون القنصل العام الكوري الجنوبي في دبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات وبين نظيرتها في جمهورية كوريا الجنوبية، في مجالات التنقل ذاتي القيادة، وأنظمة التحكم، إلى جانب الاطلاع على خطة الهيئة لتطوير هذه المجالات.

ورحب معالي مطر محمد الطاير في مستهل اللقاء بالوفد الكوري الجنوبي، مشيدا بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات والمؤسسات والشركات الكورية العامة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

واطلع معاليه الوفد الكوري الجنوبي، استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، في عام 2030، حيث تقوم الهيئة باستكمال التجارب على التاكسي الجوي ذاتي القيادة، وتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، ودراسة تطوير أنظمة النقل المعلقة.

استدامة النقل

كما اطلع الوفد الكوري على خطة الهيئة في تعزيز استدامة النقل، وتشمل تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات لتعزيز النقل الصديق للبيئة، أهمها تحويل جميع مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول عام 2027، وتجربة تشغيل أول مركبة أجرة هيدروجينية في منطقة الشرق الأوسط، وتدشين التشغيل التجريبي لحافلات المواصلات العامة الكهربائية، واستمع الوفد لشرح عن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وإدارة الحركة المرورية، وتلبية متطلبات النمو المستمر في إمارة دبي، واستضافة الاحداث العالمية، مثل معرض إكسبو 2020.

تنقل زوار إكسبو

وتطرق اللقاء إلى استعرض جهود الهيئة لتسهيل حركة تنقل الزوار لمعرض إكسبو 2020، حيث وضعت خطة متكاملة لحركة تنقل الزوار، تشمل توفير خطوط لنقل الزوار من نقاط تجمع رئيسة في إمارة دبي، وباقي إمارات الدولة، إلى موقع المعرض، وتشغيل (مسار 2020) لمترو دبي الذي يمتد من محطة جبل علي إلى موقع المعرض بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، إضافة إلى توفير مركبات الأجرة المطلوبة لخدمة زوار المعرض، وتوفير المواقف الضرورية لها وتنظيم حركتها.

من جانبه، أشاد سعادة أنج تشن تشو، بعلاقة الشراكة المتميزة مع هيئة الطرق والمواصلات ونظيرتها الكورية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح الجانبين.

حضر اللقاء السيد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، والسيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيدة موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعدد من المديرين في الهيئة.

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