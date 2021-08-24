حسين الحمادي يبحث مع وزير التربية السوري تعزيز العمل الثنائي التربوي

المصدر: البيان

التقى معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بالدكتور دارم طباع وزير التربية في الجمهورية العربية السورية، في إطار تعزيز العمل الثنائي التربوي بين الطرفين.

وتضمن الاجتماع استعراض التجربة الإماراتية في التعليم خلال جائحة كوفيد-19، بجانب الإجراءات المتبعة لعودة الطلبة إلى الدوام المدرسي الاعتيادي.

واشتمل اللقاء أيضًا، البحث في المنظومات التربوية والمواد التعليمية المستحدثة، ومنها مادة التصميم والابتكار في الإمارات، ومادة التعليم الوجداني في سوريا، كما استعرض د. حمد الدرمكي ملف جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم والهدف من الجائزة، وجوانب التحديثات التي تمت بشأن الدورة الرابعة.

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