محمد بن راشد: مصممون على تسريع تطوير دبي في اقتصاد المعلومات

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة، بل يحتاج إلى عقولٍ وأفكارٍ وخيال.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تيك توك»: «إننا نعيش في عالم جديد لم يعرفه آباؤنا وأجدادنا، لكن الأجيال تتواصل والكون يعمُر، إنها الاستمرارية. سيكون علينا تمكين شعوبنا وقطاعنا الخاص من المنافسة على مستوى العالم». مؤكداً أن «اقتصادنا الرقمي في نمو».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «أولوياتنا تطوير قطاعات جديدة، والاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة، بل يحتاج إلى عقولٍ وأفكارٍ وخيال».

وأضاف «تحولنا من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية. فكر الإنسان ما له حدود. نحن مصممون على مواصلة العمل لتسريع تطوير دبي في اقتصاد المعلومات لنحافظ على مكانتنا في المقدمة».

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