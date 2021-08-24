محمد بن زايد: الإمارات تعاملت مع تداعيات أحداث أفغانستان ضمن رسالتها الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلاً من.. جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية وفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.

وثمن سموه العلاقات الإماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيراً سموه إلى أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة.

ثقة

وأشاد سموه بهذه العلاقات الثنائية وطبيعتها الاستراتيجية والثقة المشتركة التي تجمع البلدين ورؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونقل الوزيران خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - شكر الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتقديره عالياً التسهيلات المهمة التي قدمتها دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية. وأشاد الوزيران بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا محل الاهتمام المشترك خصوصاً المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وهند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا والوفد المرافق للوزيرين.



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