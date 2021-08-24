الخارجية تتسلم البراءة القنصلية للقنصلين الأمريكي والأردني

المصدر: (دبي - وام)

تسلم راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية لميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وذلك بمقر المكتب في دبي. كما تسلم القصير البراءة القنصلية لعاصم محمد العبابنة، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والمناطق الشمالية. ورحب القصير بالقنصلين بمناسبة تعيينهما، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تربط بين الإمارات وأمريكا، والإمارات والأردن، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما.

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