شخبوط بن نهيان يبحث قضايا مشتركة مع وزير خارجية الكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، كريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط في اللقاء بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً وجود العديد من الفرص لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالنفع على شعبيهما وناقشا عدداً من القضايا بما في ذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز