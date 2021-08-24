«كهرباء دبي»تبحث التعاون مع مركز التكنولوجيا الخضراء الماليزي

المصدر: دبي-البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور محمد حسريل بن الحميد، قنصل عام ماليزيا، وفداً رفيع المستوى من مركز التكنولوجيا الخضراء وتغيير المناخ الماليزي، ترأسه شمس البحر محمد نور، الرئيس التنفيذي للمركز. وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومركز التكنولوجيا الخضراء وتغيير المناخ الماليزي، التابع لوزارة البيئة والمياه الماليزية. وقد حضر اللقاء من جانب الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

استراتيجية

وقال معالي الطاير خلال الاجتماع: «لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذا الهدف .

واستعرض معاليه أمام الوفد الزائر، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتطرق معاليه لمساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتشارك مع باقي دول العالم، من أجل الحدّ من آثار تغيّر المناخ والاحتباس الحراري.

وأشار معاليه إلى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 300 ميجاوات، وتصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميجاوات، باستثمارات تقدر بــ 2.058 مليار درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية .

أصول

بلغ إجمالي قيمة أصول الهيئة حالياً 190 مليار درهم، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء 13.200 ميجاوات، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في إمارة دبي.

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