مذكرة تفاهم بين «البعثات الدراسية» و«أمريكية دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

وقع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة والجامعة الأمريكية في دبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وذلك في إطار توجهات الدولة إلى دعم العلم ومكانته. ووقع المذكرة جمعة الرميثي مدير مكتب البعثات الدراسية بوزارة شؤون الرئاسة، والدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأمريكية في دبي. وجرى توقيع المذكرة خلال زيارة وفد من مكتب البعثات إلى الجامعة الأمريكية في دبي.

وتتضمن مذكرة التفاهم ابتعاث عدد من الطلبة للدراسة في الجامعة بغرض رفع جودة الأداء التعليمي، والاستثمار الأمثل في مجال البعثات دعماً للسياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في هذا المجال.

ويشارك مكتب البعثات بالأجندات المتعلقة بالأنشطة والورش والدورات التدريبية الحضورية والافتراضية الداعمة لمهارات الخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب توفير فرص التدريب العملي أو الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

وقال جمعة الرميثي مدير مكتب البعثات الدراسية بوزارة شؤون الرئاسة: إن الجامعة الأمريكية في دبي تقدم نموذجاً متميزاً للتعليم منذ تأسيسها عام 1995، فهي جامعة رائدة من ناحية التفوق الأكاديمي والإبداع.

وأعرب الدكتور ديفيد شميدت عن سعادته للتعاون بين الجانبين مؤكداً حرص الجامعة على الالتزام بمعايير أكاديمية وعلمية رفيعة المستوى.

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