هزاع المنصوري: المؤتمر الدولي للفضاء يعزز دور الإمارات والعرب

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

قال هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي: إن المؤتمر الدولي للفضاء الذي تستضيف دبي دورته الـ72 المرة الأولى عربياً، في الـ25 من أكتوبر المقبل، يعد فرصة مهمة جداً لتعزيز دور الإمارات ووضعها مع العالم العربي في الصفوف الأولى في هذا القطاع، لافتاً إلى أنه سيكون منطلقاً مهماً للتعاون مع وكالات فضاء عالمية.

ويعد المؤتمر الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، ويستقطب قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية إذ يجمعهم بصناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه، فيما يستضيف مجموعة من الفعاليات وعروضاً تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، ومعرضاً لعلوم الفضاء.

نقاش

ويستقطب المؤتمر نحو 5 آلاف متخصص وخبير من 80 دولة، يناقشون آلاف الأوراق العلمية المتخصصة، ويعقد تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية»، وسيساهم في خدمة الإنسانية والعلوم من خلال تقوية وتعزيز أطر التعاون بين جميع البلدان في قطاع الفضاء، كما أنه يعد فرصة جيدة لعقد شراكات متنوعة في هذا القطاع، واستفادة الدول العربية المشاركة مما سيتم طرحه لتطوير مشروعاتها وخططها ذات الشأن.

منصة علمية

ويعد المؤتمر منصة لاستقطاب وإلهام الأجيال الجديدة من الشباب المهتمين بعلوم الفضاء، للاطلاع على أحدث التقنيات والمعلومات ذات الشأن، فيما يعكس تنظيم الدولة المؤتمر بعد 72 عاماً من انطلاقه، قوة البرنامج الفضائي الإماراتي ونجاحاته العالمية، واحترام وتقدير العالم لجهود الدولة في هذا الشأن، كما سيعمل المؤتمر على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوةً على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب وتمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات.

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