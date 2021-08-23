سيف بن زايد يزيح الستار عن لوحة "6 نجوم" بمرور الفجيرة

المصدر: وام

أزاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الستار عن لوحة "6 نجوم" لمركز المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة بعد حصوله على أعلى تصنيف لمراكز الخدمات الحكومية بالدولة، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ضمن التقييم الذي شمل 69 مركز خدمة حكوميا.

وكان المركز قد حصل على هذا التصنيف المتقدم ضمن نتائج تقييم الدورة الرابعة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤخرا.

- الإنجاز ثمرة الجهود المخلصة.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، العاملين في المركز على هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهودهم المخلصة في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه وخدماته ونتائجه، وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي وزارة الداخلية.

جاء ذلك، خلال زيارة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، إلى مركز خدمات المرور والترخيص في الفجيرة، حيث كان في استقباله اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد محمد راشد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، وكبار ضباط شرطة الفجيرة، الذين رحبوا بسموه والوفد المرافق له والذي ضم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة محمد راشد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسالم باليوحة المهيري مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وقام سموه بجولة في مركز المرور والترخيص بالفجيرة، اطلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين، ومسيرة تطور الخدمات المقدمة، وتسخير التقنيات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات، وفق معاير الجودة والتميز المؤسسي.

وفي ختام الزيارة التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق العمل بمركز المرور والترخيص، وهنأهم بهذا الإنجاز المتقدم، وأشاد بجهودهم التي أثمرت بإضافة إنجاز جديد لإنجازاتهم، وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم والريادة، والتقط مع فريق العمل صورة تذكارية بهذه المناسبة.

- تخطيط إستراتيجي متميز.

وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة : " نبارك لدولتنا وقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وهو حصول مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الفجيرة على تصنيف 6 نجوم كأول مرة يتم فيها تحقيق هذا التصنيف في منظومة الخدمات الحكومية بالدولة".

وأضاف " أن هذا الإنجاز الذي حققته شرطة الفجيرة جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وثمرة التخطيط الإستراتيجي المتميز لوزارة الداخلية وتكاتف وتعاون جميع الشركاء وأفراد المجتمع ومؤسساته وكافة المنتسبين في شرطة الفجيرة، لافتاً إلى أنهم حريصون على العمل بصورة مستمرة للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها جميع المراكز وفق إستراتيجية حكومة الإمارات الرامية لتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تفوق توقعات المتعاملين وتعمل على تحسين جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وأكد أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة، والمتابعة الدقيقة من سموه وحرصه على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وتأكيده المستمر الالتزام بأفضل الممارسات انطلاقا من النهج الذي تبنته وزارة الداخلية والنابع من سياساتها التحفيزية الرامية إلى مضاعفة الاهتمام بالعاملين وإطلاق قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية الداعمة لمسيرة التحديث والتطوير.

#سيف_بن_زايد: أشكر القائمين على نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، لنشر ثقافة التميز والتنافسية الإيجابية على مستوى الدولة،في 1000 مركز وقناة وفق هذا النظام،ونبارك لمركز المرور والترخيص بشرطة الفجيرة، حصوله على تصنيف الـ 6 نجوم، متمنين لهم دوام التوفيق pic.twitter.com/6tfUFE4HTH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 23, 2021

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