المصدر: البيان

أوضحت هيئة المعرفة بدبي اجراءات استئناف الدوام المدرسي في العام الجديد في مدارس دبي الخاصة وحددت إجراءات الدخول واستلام وتوصيل الطلبة والزيارة في المدارس الخاصة بدبي.

وجاءت الاجراءات كالتالي:

1- يجب أن يتم عند مدخل المدرسة إجراء الفحص الحراري لجميع الطلبة - سواء أكان باستخدام أجهزة الفحص المحمولة، أم باستخدام وسائل تكنولوجية أخرى حديثة. أما الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية، فينبغي فحص درجة حرارتهم قبل ركوب الحافلة مع مراعاة ألا يسمح لأي طالب بالدخول إلى الحافلة إذا كانت حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق.

2- تتولى معلمة الصف مسؤولية تحويل أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19 (مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى ممرضة المدرسة، لإجراء الفحوصات اللازمة تبعاً للإرشادات المعتمدة من هيئة الصحة بدبي؛ انقر هنا للاطلاع عليها.

3- ينبغي على المعلمين والكوادر المدرسية وأفراد عائلات الطلبة، بالإضافة إلى الطلبة في عمر 6 سنوات فما فوق ارتداء الكمامات في جميع الأوقات؛ ويجب تقديم شهادة طبية لكل من يرغب في الحصول على تصريح إعفاء، عبر هذا الرابط. https://dxbpermit.gov.ae/home

4- لا يسمح سوى لشخص واحد من ذوي الطالب بالدخول إلى المدرسة لتوصيله أو استلامه.

5- يجب على المدرسة تطبيق إجراءات مدروسة للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية مناسبة لتجنب الزحام، وينصح بالحفاظ على التباعد الجسدي مسافة متر واحد في المناطق كثيفة الحركة.

6- يجب تخصيص مناطق وأوقات محددة لقيام العائلات بتوصيل واستلام أبنائهم، بحيث لا يكون هناك أي تفاعل بينهم ضمن مبنى المدرسة.

7 - يجب ألا تتجاوز المدة الممنوحة لأولياء الأمور في منطقة التوصيل والاستلام أكثر من 10 دقائق، مع ضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت.

8 -بالنسبة للطلبة الصغار في مرحلة ما قبل الروضة/السنة التأسيسية الأولى، والسنة التأسيسية الثانية/الروضة الأولى، والسنة الأولى/ الروضة الثانية، فيمكن لأولياء أمورهم توصيلهم واستلامهم من غرف الصفوف بالمدرسة؛ مع الحرص على تجنب دخولهم إلى بقية مرافق المدرسة.

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