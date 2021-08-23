إشادة بجهود مركز شرطة النعيمية الشامل لإسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

تفقد العميد مبارك خلفان الرزي، قائد عام شرطة عجمان بالإنابة، مركـز شرطة النعيمية الشامل، وقسم المعلومات الأمنية في جولة تفتيشية افتراضية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم محمد عبد الله بوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

ورحب العميد مبارك الرزي بالحضور من كبار الضباط والضباط، وقدم التهنئة لموظفي مركز شرطة النعيمية الشامل لحصوله على تصنيف خمس نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة، مشيداً بتميزهم في العمل، وسعيهم الحثيث لتطوير الخدمات وتسهيلها لإسعاد المتعاملين.

وبدأ الجولة التفقدية بالاطلاع على فرع البحث الجنائي وتسجيـل البلاغـات وآلية متابعة القضايا وتحويلها، واطلع على فرع المرور وسير أدائه، وأثنى على الجهود المبذولة في التحول الذكي لتقديم الخدمات، والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي يقدمها المركز، كما تفقد العمل في فرع الحراسات، وأشاد بتبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها بما يخدم العمل الشرطي.

هذا وتابع آلية العمل في قسم المعلومات الأمنية، وأشاد بالجهود المبذولة في إعداد التقارير وتحليل الاستبيانات، ومتابعة المؤشرات الاستراتيجية، وتوفير المعلومات الأمنية اللازمة وتسجيلها وتوثيقها لدعم سير العمل واتخاذ القرار.

وفي نهاية الجولة التفتيشية الافتراضية اطلع العميد مبارك خلفان الرزي على الخطة الاستراتيجية لمركز شرطة النعيمية الشامل وقسم المعلومات الأمنية، مشيداً بجهود جميع العاملين وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم الاستمرار في التقدم.

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