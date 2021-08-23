وقود مجاني للأسر المتعفّفة في عجمان

المصدر: دبي – البيان

ضافرت «كَفو» جهودها مع جمعية الإحسان الخيرية لدعم الأسر المتعفّفة والأفراد ذوي الدخل المحدود في إمارة عجمان، وقامت بتخصيص ثماني شاحنات لتوصيل الوقود مجاناً إلى أكثر من 100 أسرة على مدار يومين، وذلك في إطار مساندتها المبادرات المجتمعية التي تقوم بها جمعية الإحسان الخيرية، واستمراراً للتعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بصفتها شركة تتمحور حول خدمة المجتمع أولاً، والشركة الرائدة في المنطقة لتوصيل الوقود وخدمات السيارة عند الطلب، تُعنى كَفو بالمجتمعات التي تعمل فيها من خلال الخدمات التي تقدمها لجعل الحياة أفضل للسائقين، وتفتخر بالمبادرات المجتمعية التي تدعمها.

وقال راشد عبدالله احمد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كَفو: «بصفتها شركة تبذل قصارى جهدها في سبيل خدمة المجتمع، فإن كَفو تفتخر بهذه الشراكة مع جمعية الإحسان الخيرية لدعم الأسر المتعففة، والتي تأتي في إطار مدّ أواصر التعاون المشترك، بهدف تعزيز الترابط المجتمعي ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع لما له من أثر إيجابي في نفوس هذه الشريحة المهمة من المجتمع.»

وأكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن على بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية ضرورة التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود الداعمة للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وذلك لتحقيق الخطة الاستراتيجية للجمعية.

كما ثمّن الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي مبادرة شركة كَفو لدعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركة للتخفيف عن كاهل هذه الفئة من المجتمع، و سيتمّ توقيع مذكّرة تفاهم مشتركة بين الجهتين لتنظيم عملية التعاون مستقبلاً.

وبصفتها شركة مدفوعة بخدمة المجتمع، تواصل كَفو القيام بدورها الداعم للمجتمع المحلّي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من التعاون مع هيئة الصحة بدبي لتوفير الوقود المجاني للعاملين في الخطوط الأمامية، وإلى الشراكة مع المؤسسات المحلية لدعم العمال من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعفّفة.

وفي السياق ذاته، تقدّمت كَفو الشهر الماضي أيضاً بمعدّات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 26,000 درهم إلى جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم وذلك لدعم الأطفال في الفصول الدراسية وضمان استمرار حصول كلّ طفل على أفضل مستوى من التعليم خلال هذه المرحلة غير المسبوقة.

كما عمدت شركة التكنولوجيا الرائدة في عام 2020 إلى توفير الوقود المجاني لمدّة أسبوعين لجميع سيارات الإسعاف التي تديرها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك في إطار مشاركتها في المساهمات الصادرة عن القطاع الخاص لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة كوفيد-19.

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