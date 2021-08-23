"الصحة" تطلق فعاليات برنامج حقيبة الطعام المدرسية

المصدر: البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً في إدارة تعزيز الصحة، فعاليات برنامج "حقيبة الطعام المدرسية" وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 9 سبتمبر 2021، ويتضمن البرنامج الذي يأتي ضمن حملة "العودة إلى المدارس" مجموعة كبيرة من الأنشطة التوعوية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة بهدف تمكين الوالدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد حقيبة الطعام المدرسية لأطفالهم بشكل صحي، وتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات ذات السعرات العالية.

حيث يتضمن البرنامج تنظيم مجموعة من الأنشطة التثقيفية لتوعية الأمهات بالطرق الصحية لإعداد حقيبة الطعام المدرسية، إلى جانب عقد دورات طهي افتراضية وذلك بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة عن المكونات الصحية لحقيبة الطعام المدرسية وطرق تخزينها، بالإضافة إلى تنظيم فقرة الطبخ المباشر والتي تتضمن إعداد وجبات صحية وخفيفة. كما ستشهد الفعاليات توزيع كتيب الوصفات ومخطط لتجهيز مكونات الحقيبة المدرسية في مراكز التسوق على مستوى الدولة، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لتزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ خيارات ذكية تجاه القيمة الغذائية السليمة لأطفالهم في حقيبة الطعام المدرسية.

برامج توعوية هادفة

وأشار سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن إطلاق برنامج "حقيبة الطعام المدرسية" يأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنظيم البرامج التوعوية النوعية الهادفة إلى تعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل بطريقة صحية سليمة وتوفير السلامة النفسية والبدنية وتعزيز مستويات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أهمية إطلاق البرنامج الذي يأتي ضمن أنشطة المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع» في ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة.

البرنامج الوطني لمكافحة السمنة

وأوضح سعادة الدكتور الرند إلى جهود الوزارة في هذا الإطار التي تدعم أهداف البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض معدل السمنة عند الأطفال، نظراً لكونها أولوية وطنية متقدمة، في إطار نظام رعاية صحية يتسم بالاستجابة والاستدامة، ويستهدف تعزيز دوره الأساسي في الوقاية من الأمراض الناتجة عن السمنة، منوهاً إلى أن السمنة يعتبر من أحد أهم العوامل المؤدية للأمراض غير السارية التي أصبحت من التحديات الصحية على المستوى العالمي في السنوات الماضية، نظرا للعبء المرضي الذي ينتج عنها، حيث أصبحت تؤثر سلباً على مستوى الحياة في المجتمع، فضلاً عن العبء المالي الذي تتحمله أنظمة الرعاية الصحية.

توفير الغذاء الصحي للطلبة

من جانبها أشارت نوف خميس آل علي نائب مدير إدارة تعزيز الصحة إلى أن حقيبة الطعام المدرسية، تعد جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للطفل، كما أنها تعتبر من الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تشكل خطراً يهدد الأطفال بالسمنة من خلال الاختيار غير الصحيح لنوعية الوجبات الغذائية المقدمة من الأهالي، ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج في زيادة وعي المجتمع بضرورة توفير الغذاء الصحي لطلبة المدارس وبناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة، وخلق بيئة داعمة للصحة، ومشاركة الهيئات والمؤسسات المجتمعية في برامج تعزيز الصحة.

ونوهت آل علي إلى قيام فريق مختص في الوزارة بإعداد كتيب وصفات صحية لحقيبة الطعام المدرسية، مع مراعاة سرعة تحضيرها، بالإضافة لآراء الأهالي من مختلف الجنسيات والثقافات الموجودة بالدولة، حيث تم إعداد 20 وصفة محلية وعالمية، وسيتم نشر هذه الوصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الأمهات في مختلف أنحاء الدولة.

من جانبه قال سيما جانواني فيد، مؤسس ورئيس مجموعة اباريل: يسرنا أن نتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنظيم فعاليات تعزز وعي أفراد المجتمع بسبل اتباع إنماط حياة صحية بشكل عام وتسلط الضوء على أهمية تبني نمط حياة صحي لدى الأطفال، مشيراً إلى أن مجموعة اباريل ستقوم بتنظيم مسابقة توعوية تستهدف تعزيز ثقافة الغذاء الصحي من خلال تزويد الأهالي بالوصفات الصحية، والبدائل الغذائية المناسبة التي تساعدهم على إعداد حقيبة مدرسية صحية لأطفالهم.

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