اشتراك واحد يسمح باستخدام جميع المواقف الطابقية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن السماح لمشتركي المباني الطابقية باستخدام جميع مواقف المباني وعددها سبعة ، بحيث يستفيد منها جميع المشتركين الحاليين بالإضافة إلى الجدد، وذلك بدون أي رسوم إضافية على خلاف الآلية السابقة التي تخولهم الدخول إلى مبنى واحد فقط يتم تحديده من قبلهم.

وأكد المركز أن الهدف من هذه المبادرة هو التسهيل على المشتركين وتوفير عدد أكبر من المواقف لهم، بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على الاشتراك والوقوف في المواقف الطابقية ورفع مستوى رضاهم، مع التخفيف من الازدحام على المواقف السطحية.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المواقف المتاحة في مباني المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي يبلغ (3,788) موقف موزعين على عدد (7) مباني طابقية، منهم مواقف خاصة لأصحاب الهمم وعددهم (31) موقف، كما توجد مواقف مخصصة للسيدات فقط وعددها (182) موقف، ومواقف أخرى مخصصة لشحن المركبات الكهربائية وعددها (16) وجميعها موزعة على المباني الطابقية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تقديم خدمة مميزة لمستخدمي المواقف الطابقية.

وأوضح المركز أن كل مشترك في مباني المواقف الطابقية سيحصل على بطاقة اشتراك ممغنطة تخوله لاستخدامها في بوابات الدخول والخروج في جميع مباني المواقف الطابقية التي تستخدم أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، كما أن النظام المعمول به حالياً يتوفر به ميزة كاميرا لقارئ اللوحات التي تساعد في التعرف على بيانات المشترك وتخوله للدخول إلى المبنى، كما ستسهل بطاقة الاشتراك الواحدة عملية الدخول لجميع المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية للمواقف الطابقية الأخرى بحسب ما كان معتمد سابقاً حيث كانت بطاقة الاشتراك تسمح للمشترك استخدامها في موقف واحد فقط يتم تحديده من قبل المشترك.

وأشار المركز إلى أن المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي تتوزع على سبعة مواقع مختلفة وهي: الموقف رقم 1 في القطاع شرق 3-1، والموقف رقم 3 في القطاع شرق 5، والموقف رقم 4 في القطاع شرق 8، والموقف رقم 5 في القطاع شرق 3-2، والموقف رقم 6 في القطاع شرق 6، والموقف رقم 7 في القطاع شرق 6، والموقف رقم 8 في القطاع شرق 11. كما يمكن للمتعاملين استخراج تصاريح وقوف ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح، إذ تبلغ رسوم الاشتراك لاستخدام المواقف الطابقية 1,369 درهماً لمدة 3 أشهر، فيما يبلغ رسم الاشتراك نصف السنوي 2,738 درهماً، ورسم الاشتراك السنوي 5,475 درهماً.

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