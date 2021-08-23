بحث آفاق التعاون بين الإمارات والفلبين في قطاع الفضاء

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

استقبل إبراهيم القاسم، مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، هياسيلين م. كوينتانا سفيرة الفلبين لدى الدولة، ووفداً من وكالة الفضاء الفلبينية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء.

وتناول اللقاء سبل تعزيز تبادل المعارف والخبرات في المجال الفضائي بما يصب في صالح تسريع نمو القطاع الفضائي والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به في الدولتين. وناقش الجانبان أوجه التعاون في تطبيق تكنولوجيا الفضاء في مجالات ذات أولوية محددة، كالأمن الغذائي وإدارة المخاطر والدراسات المناخية. وفيما يتعلق بالفضاء الخارجي، بحث الجانبان في تبادل الخبرات حول برامج الفضاء بين العلماء الفلبينيين والإماراتيين.

ويأتي اللقاء، الذي استضافه مقر وكالة الإمارات للفضاء، بالتزامن مع مرور 47 عاماً على بدء العلاقات الرسمية بين الدولتين.

وقال إبراهيم القاسم: تولي وكالة الإمارات للفضاء اهتماماً خاصاً بالتعاون الدولي في مجال الفضاء، وخصوصاً مع الدول الصديقة مثل الفلبين، في ظل قيام البلدين بتنفيذ خطط لتسريع نمو القطاع، وتحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات المرتبطة به، وهو ما يوفر الكثير من الفرص للتعاون، ومشاركة المعارف والخبرات.

ومن جانبها، أكدت هياسيلين م. كوينتانا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت خلال سنوات معدودة من بناء قطاع فضائي نشط وسريع التطور والنمو، كما أن لدى الفلبين قطاعاً فضائياً حديثاً، ومن هنا تنبع أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذا القطاع الحيوي بهدف تبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح.

جهود

أشاد جويل مارسيانو جونيور، المدير العام لوكالة الفضاء الفلبينية «فيلسا» بجهود السفارة للجمع بين وكالتي الفضاء، وناقش السبل العملية التي يمكن للجانبين المضي بها قدماً بالتعاون الفضائي.

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