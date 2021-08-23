«الإمارات للطيران» توقع مذكرة تفاهم مع مكتب المنح الدراسية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت جامعة الإمارات للطيران مذكرة تفاهم مع مكتب المنح الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة، لدعم الأجندة الوطنية، لتعزيز التعليم العالي لمواطني الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم منحتان دراسيتان لطلاب الدولة في جامعة الإمارات للطيران كل عام دراسي «للدراسة الجامعية والدراسات العليا»، بالإضافة إلى منح دراسية لطلبة آخرين برعاية وزارة شؤون الرئاسة تغطي 20 % من الرسوم.

وأعرب الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران، عن اعتزازه بالمشاركة مع مكتب المنح الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة، وقال: ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية اقتصاد المعرفة، وتعزيز الإنجازات في المجتمع.

ومن جانبه، قال مدير مكتب البعثات الدراسية بوزارة شؤون الرئاسة جمعة الرميثي: المنح الدراسية جزء من استراتيجيتنا لتعزيز التعليم العالي، ومساعدة المواهب المحلية على تطوير مهاراتهم ومعارفهم لتحقيق طموحات دولتنا. لقد حققنا نجاحاً كبيراً في التعاون مع العديد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما في ذلك جامعة الإمارات للطيران.

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