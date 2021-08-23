الإمارات تقفز 4 مراكز عالمياً في حصة البحث العلمي

المصدر: (دبي - البيان)

تقدمت الإمارات 4 مراكز في قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، وفق ما أظهرته الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لعام 2021، الذي يستخدم مقياس «الحصة»، ووصلت الدولة إلى المركز الـ44، وهو أعلى إنجاز حققته منذ 4 أعوام، حيث حققت نمواً ملحوظاً، بلغ 27.4 % في الحصة المعدلة، وزيادة 12.6 % في عدد المقالات المعدل، كما حافظت على المركز الثاني في حصة البحث العلمي على مستوى الدول العربية، والمركز الخامس على مستوى دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام. وعلى مستوى التخصصات، فإن الإمارات هي الوحيدة، إلى جانب السعودية، التي دخلت قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية.

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الإمارات تتقدم 4 مراكز عالمياً في حصة البحث العلمي

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