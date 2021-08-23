الرئيس الأمريكي يشكر الإمارات لجهودها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً، أمس، من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.. أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات، في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة، بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.

وقال الرئيس الأمريكي: «نقدر عالياً، جهود دولة الإمارات الإنسانية، لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب، الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة».. مضيفاً: «هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة».

تطورات

كما تبادل سموه والرئيس الأمريكي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.. مؤكدين أهمية العمل معاً لمواجهة هذه التحديات.

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