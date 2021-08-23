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    محمد بن زايد يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء إسبانيا

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    • (أبوظبي - وام)
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    تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة.. قدم خلاله بالغ شكره وتقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.

    كما تطرق سموه ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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