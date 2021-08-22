الجائزة البرونزية لمحاكم دبي في جوائز الأعمال الدولية

المصدر: دبي- البيان

حصدت محاكم دبي، متمثلة بمبادرة «وظيفتي»، التابع لإدارة الموارد البشرية، على الجائزة البرونزية في جوائز الأعمال الدولية، وذلك لالتزامها بتطبيق أعلى معايير التميز في تنفيذ المشاريع والمبادرات التطويرية.

وبهذه المناسبة، أكد عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، نحن سعداء بجهودنا التي أثمرت في الحصول على هذه الجائزة، وما لا شك فيه، أن هذه الجائزة تشكل دافعاً لنا للمضي في تطوير مبادراتنا، والمساهمة بصورة فاعلة في دفع مسيرة التنمية والتقدم والازدهار إلى آفاق جديدة، تواكب تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا في الوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في جميع المجالات، وتوجه كلداري ببالغ الشكر والتقدير، إلى كافة موظفي محاكم دبي، وبالأخص فريق عمل مبادرة وظيفتي، كونهم الداعم الرئيس في تحقيق هذا الإنجاز الهام في مسيرة عمل المحاكم، والذي يعكس تطبيقها لأفضل الممارسات في هذا المجال، داعياً إلى مواصلة مسيرة التميز، والحفاظ على الصدارة دائماً.

وأضافت عائشة آل علي رئيس فريق (مبادرة وظيفتي)، أن المبادرة تم استحداثها خلال عام 2016، حيث شكلت منعطفاً جديداً في طريقة عرض المهام الوظيفية، باستخدام طريقة إبداعية، ساهمت بصناعة شغف الموظف بوظيفته، واعتزازه ببيئة عمله، وبيان أهمية وظيفته، إلى جانب تعزيز وعي الموظفين بأهمية الوصف الوظيفي، والتعريف بمعايير إعداد الأوصاف الوظيفية، والتسويق للوظائف الرئيسة والمساندة في محاكم دبي.

وتعمل على تحفيز الموظف لاكتشاف فرص لتطوير مساره الوظيفي، بالإضافة إلى تعريف الموظف بأهم المهارات والمعايير المطلوبة لمختلف الوظائف، بطرق إبداعية، تمثلت في إعداد فيديوهات تسويقية، لشرح المهام الوظيفية من قبل الموظف المعني.

كما أوضحت أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها وهي، تسليط الضوء على الوظائف المحورية في محاكم دبي، مثل (أمين سر – موجه أسري – موجه التسويات – مأمور تنفيذ – معلن – الكاتب العدل – مدير دعوى - مبرمج)، وعرض الأوصاف الوظيفية بطرق مبتكرة (استخدام الفيديو)، وترشيح الموظفين المعنين للتحدث عن المهام والمسؤوليات والتحديات والمهارات المطلوبة لأداء الوظيفة، إلى جانب مراعاة التنوع الثقافي والموظفين من أصحاب الهمم، حيث إن جميع الفيديوهات تتضمن لغة الإشارة، والترجمة باللغة الإنجليزية، وتوفر جميع الفيديوهات على قناة الدائرة YouTube، والاستفادة من ذلك في نشر الوعي بين المجتمع عن دور موظفي محاكم دبي، بالإضافة إلى سهولة حصول المرشحين للوظائف، على المعلومات المرتبطة بالوظيفة.

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