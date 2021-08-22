تعاون بين شرطة دبي و«سكاي دايف» لتسويق الخدمات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكد المقدم محمد العامري، مدير مخفر الفقع بالوكالة، أن شرطة دبي حريصة على نشر التوعية المرورية وتعريف الجمهور بالخدمات الذكية المقدمة لمتعاملي شرطة دبي، بمختلف الوسائل وفي مختلف مناطق الإمارة، سعياً منها إلى ترسيخ ثقافتي المسؤولية المجتمعية واستخدام الأنظمة الذكية التي تسعد أفراد المجتمع وتعزز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لموقع شاشات العرض التابعة «لسكاي دايف» الواقعة على شارع دبي العين، والتي تعرض ومضات توعية وخدمات شرطة دبي الذكية، رافقه فيها المقدم سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لمراكز الشرطة، وعبدالله المنصوري، من إدارة «سكاي دايف» والنقيب مانع جمعة الغويص من إدارة الاتصال الحكومي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط المخفر.

وأضاف المقدم العامري، إن هذا العمل يأتي في إطار التعاون المشترك بين شرطة دبي ممثلة بمخفر الفقع والشركاء في منطقة الاختصاص، ما يعزز دور التواصل البناء والهادف بين شرطة دبي ومختلف الجهات، مثمناً دور «سكاي دايف» وتعاونها الدائم مع القيادة العامة لشرطة دبي.

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