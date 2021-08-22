150 طالباً وطالبة في اللقاء السنوي لمبتعثي شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي لقاءها السنوي مع الطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة عن بعد، استضافت خلاله المقدم عبد الرحمن الظاهري الملحق الشرطي في المملكة المتحدة، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وذلك ضمن جهود الإدارة العامة للموارد البشرية لدعم طلبتهم في الخارج، ومدهم بالتوجيه والتوعية اللازمين، ليتمكنوا من تمثيل شرطة دبي بصورة مشرفة، تليق بسمعة الإمارة والدولة.

وأكد المقدم الظاهري في مستهل حديثه عن القوانين والإجراءات الاحترازية المفروضة في المملكة المتحدة ضرورة التزام كل الطلبة بالتعليمات سواء في الحرم الجامعي أو في الأماكن العامة، وقاية لهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، وحفاظا ًعليهم من التعرض للمساءلة القانونية.

ودعا خلال اللقاء السنوي، الذي حضره أكثر من 150 طالباً وطالبة مبتعثة، إلى الالتزام بالقيم والأخلاقيات، التي يحض عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وبعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، محذراً في الوقت ذاته من الانسياق خلف الأفكار الهدامة والسلوكيات السلبية، أو حضور ندوات أو تجمعات غير رسمية، حفاظاً على سلامتهم وتحقيقاً للأهداف العلمية والمعرفية، التي اُبتعثوا من أجلها إلى الخارج.

كما دعا المقدم الظاهري الطلبة المبتعثين إلى الالتزام بالإجراءات الأمنية في المملكة المتحدة، والإسراع لتسجيل بياناتهم الشخصية في أقرب مركز مختص، والحرص على التواصل الدائم مع قنصلية الدولة متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك.

من جانبه، أكد المقدم منصور البلوشي حرص شرطة دبي من خلال إدارة البعثات والاستقطاب، على تقديم خدمات متكاملة ذكية لطلبة الجامعات على مستوى الدولة والطلبة المبتعثين، ومن هنا جاء ميلاد منصة «إيفاد»، لتكون بوابتهم الذكية لتبادل المعرفة واستثمار الطاقات وإبراز المواهب وتعزيز الوعي، لافتاً إلى أن المنصة تقدم خدمات تعليمية وإدارية ومالية، وخدمة التواصل والاتصال بطريقة ذكية ومبتكرة.

ونوه في حديثه إلى الطلبة المبتعثين بدور شرطة دبي في دعمهم وتذليل كل العقبات، ليتمكنوا من وضع بصمتهم في الخارج عبر المشاركات العلمية والاجتماعية والثقافية، وإعداد مقارنات مرجعية في مختلف التخصصات الأمنية والشرطية، التي تخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع ومدينة آمنة مرنة، والابتكار في القدرات المؤسسية.

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